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Общество

Пензенцев предупредили об отключении тепла в 2 микрорайонах

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В среду, 12 марта, теплоэнергетики предупредили о том, что в Пензе с 9:00 до 18:00 будет отключено отопление в многоэтажных домах № 36, 38, 40, 42, 44 и 44а на проспекте Строителей.

Об этом говорится в телефонограмме, размещенной в телеграм-канале Октябрьского района города. В ней указывается, что отключение ресурса связано с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Кроме того, из-за плановых работ по переврезке теплосетей в этот день отключено отопление малоэтажных жилых домов на правом берегу Суры.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, речь идет о домах № 41а, 43, 43в, 45, 45а, 45Б, 45в, 47а, 47Б, 47в, 49, 51, 53, 55, 55а, 55Б, 55в на улице Измайлова и детского сада № 57 (ул. Измайлова, 51а).

Ориентировочно батареи потеплеют в 20:00.

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