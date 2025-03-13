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Общество

На Маяке изменят схему посадки-высадки пассажиров маршруток № 20

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В Пензе с пятницы, 14 марта, изменится схема посадки-высадки пассажиров маршруток № 20 на остановках «Улица Фабричная» и «Городская больница № 2».

Микроавтобусы, курсирующие между Барковкой и Пензой-I, стали заезжать на Маяк с 30 января этого года. Тогда в маршрут включили 2 вышеназванных пункта на улице Тарханова.

При движении в центр маршрутки сажали и высаживали пассажиров на остановках «Городская больница № 2» и «Ул. Фабричная», расположенных по направлению в сторону Бакунинского моста, а при движении на Барковку - на тех же остановках, но по направлению в сторону улицы Измайлова.

Время показало, что это неудобно.

Заместитель директора ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Денис Светкин объяснил «ПензаИнформ», что горожане вынуждены были переходить дорогу, чтобы сесть в маршрутку, двигающуюся в нужную сторону, возникала путаница.

Теперь при движении автобусов в центр города посадку (высадку) предусмотрят на остановках, расположенных по направлению в сторону улицы Измайлова, а при движении на Барковку пассажиры смогут сесть (или выйти) на тех же остановках, но по направлению в сторону Бакунинского моста.

То есть те, кто желает уехать в центр, будут садиться в маршрутку через дорогу от больницы № 2, а те, кому нужно на Барковку, - на стороне больницы.

Кроме того, благодаря новому решению с остановок «Улица Фабричная» и «Городская больница № 2» пензенцы смогут добраться до центра не только маршрутами № 10, 101, 111, 112, 113, но и 20-м.

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