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Общество

С 30 января маршрутки № 20 будут заезжать на Маяк

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С четверга, 30 января, в Пензе, как и было обещано, изменится маршрут регулярных перевозок № 20 (Барковка - Пенза-I). В него включат остановки «Городская больница № 2» и «Ул. Фабричная» на улице Тарханова.

С 30 января маршрутки № 20 будут заезжать на Маяк

Автобусы будут заезжать в микрорайон Маяк при движении как в прямом, так и в обратном направлении.

«В рабочие дни в утренние и вечерние часы пик автобусы будут работать с интервалом движения 14 минут, в выходные дни - 20 минут. Последние рейсы от конечных остановок «Пенза-I» и «Барковка» в рабочие дни будут выполняться в 21:30, в выходные дни - от остановки «Барковка» в 21:20, от остановки «Пенза-I» в 21:30», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В ведомстве подчеркнули: при движении в центр маршрутки будут сажать и высаживать пассажиров на остановках «Городская больница № 2» и «Ул. Фабричная», расположенных по направлению в сторону Бакунинского моста. При движении в сторону Барковки так станут делать на тех же остановках, но по направлению в сторону улицы Измайлова.

Стоимость проезда на «двадцатке» останется на уровне 30 рублей.

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Источник — фото 2 - ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
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