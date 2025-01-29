С 30 января маршрутки № 20 будут заезжать на Маяк

29.01.2025 | 16:27

С четверга, 30 января, в Пензе, как и было обещано, изменится маршрут регулярных перевозок № 20 (Барковка - Пенза-I). В него включат остановки «Городская больница № 2» и «Ул. Фабричная» на улице Тарханова.

Автобусы будут заезжать в микрорайон Маяк при движении как в прямом, так и в обратном направлении.

«В рабочие дни в утренние и вечерние часы пик автобусы будут работать с интервалом движения 14 минут, в выходные дни - 20 минут. Последние рейсы от конечных остановок «Пенза-I» и «Барковка» в рабочие дни будут выполняться в 21:30, в выходные дни - от остановки «Барковка» в 21:20, от остановки «Пенза-I» в 21:30», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В ведомстве подчеркнули: при движении в центр маршрутки будут сажать и высаживать пассажиров на остановках «Городская больница № 2» и «Ул. Фабричная», расположенных по направлению в сторону Бакунинского моста. При движении в сторону Барковки так станут делать на тех же остановках, но по направлению в сторону улицы Измайлова.

Стоимость проезда на «двадцатке» останется на уровне 30 рублей.