На территории памятника Первопоселенцу разрушается плитка

11.03.2025 | 17:36

В Пензе у памятника Первопоселенцу разрушается плитка. Местами она сколота или рассыпается, что портит вид.

Местный житель, чтобы привлечь к проблеме внимание администрации, сфотографировал плитку и выложил в сеть, в том числе на страницу администрации города во «ВКонтакте». «Возьмите на заметку: необходим новый ремонт», - призвал пензенец.

Ему ответил представитель управления ЖКХ.

«Будет составлена дефектная ведомость, и при выделении денежных средств будем планировать работы по замене покрытия», - пообещали мужчине, не указывая сроков.

Осенью минувшего года часть территории у памятника Первопоселенцу благоустроили. Масштабная реконструкция включала ремонт тротуара вдоль улицы Кирова, обновление ограждений, реставрацию гербов на них, установку скамеек, фонарей, урн, создание архитектурной подсветки.