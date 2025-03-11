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Общество

На территории памятника Первопоселенцу разрушается плитка

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В Пензе у памятника Первопоселенцу разрушается плитка. Местами она сколота или рассыпается, что портит вид.

Местный житель, чтобы привлечь к проблеме внимание администрации, сфотографировал плитку и выложил в сеть, в том числе на страницу администрации города во «ВКонтакте». «Возьмите на заметку: необходим новый ремонт», - призвал пензенец.

На территории памятника Первопоселенцу разрушается плитка

Ему ответил представитель управления ЖКХ.

На территории памятника Первопоселенцу разрушается плитка

«Будет составлена дефектная ведомость, и при выделении денежных средств будем планировать работы по замене покрытия», - пообещали мужчине, не указывая сроков.

Осенью минувшего года часть территории у памятника Первопоселенцу благоустроили. Масштабная реконструкция включала ремонт тротуара вдоль улицы Кирова, обновление ограждений, реставрацию гербов на них, установку скамеек, фонарей, урн, создание архитектурной подсветки.

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Источник — фото Александра Геннадьевича
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