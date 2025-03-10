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Общество

Постящимся людям могут сократить рабочий день

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На время Великого поста, который завершится 19 апреля, работодатели могут дать некоторым категориям соблюдающих традиции сотрудников послабления. Это, например, неполные рабочий день (6 часов вместо 8) или неделя (4 дня, а не 5).

По закону навстречу обязаны пойти родителю ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также человеку, ухаживающему за больным членом семьи.

Если же работодатель по собственной инициативе не делает послабления, можно воспользоваться статьей 93 Трудового кодекса и попросить об этом, пишет «Парламентская газета».

Великий пост - это главный в христианстве период воздержания. Верующим нельзя питаться мясом, рыбой, молочными продуктами. Из рациона исключаются и яйца, сливочное масло. Кроме того, постящиеся отказываются от вредных привычек, увеселений и должны посещать церковные службы.

Специалисты рекомендуют отказаться от поста пациентам с гастроэнтерологическими проблемами, сахарным диабетом, истощенным пожилым людям, гражданам с тяжелыми заболеваниями, беременным и детям.

Также важно соотнести условия своей работы и вынужденные ограничения в питании.

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Источник — фото pixabay.com
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