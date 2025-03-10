Постящимся людям могут сократить рабочий день

10.03.2025 | 08:59

На время Великого поста, который завершится 19 апреля, работодатели могут дать некоторым категориям соблюдающих традиции сотрудников послабления. Это, например, неполные рабочий день (6 часов вместо 8) или неделя (4 дня, а не 5).

По закону навстречу обязаны пойти родителю ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также человеку, ухаживающему за больным членом семьи.

Если же работодатель по собственной инициативе не делает послабления, можно воспользоваться статьей 93 Трудового кодекса и попросить об этом, пишет «Парламентская газета».

Великий пост - это главный в христианстве период воздержания. Верующим нельзя питаться мясом, рыбой, молочными продуктами. Из рациона исключаются и яйца, сливочное масло. Кроме того, постящиеся отказываются от вредных привычек, увеселений и должны посещать церковные службы.

Специалисты рекомендуют отказаться от поста пациентам с гастроэнтерологическими проблемами, сахарным диабетом, истощенным пожилым людям, гражданам с тяжелыми заболеваниями, беременным и детям.

Также важно соотнести условия своей работы и вынужденные ограничения в питании.