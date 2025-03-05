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Общество

В Пензе определили победителя конкурса «Учитель года - 2025»

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В Пензе определен победитель городского конкурса «Учитель года - 2025». Им стала учитель истории и обществознания школы № 64 Аннета Голованова.

На звание лучшего педагога областного центра претендовали 8 человек: помимо Аннеты Головановой, это Юлия Кондрашина (математика, школа № 18); Любовь Корякина (английский язык, школа № 75/62); Ирина Мокшанцева (история и обществознание, школа № 19); Анна Паньженская (математика, школа № 36); Екатерина Удилина (русский язык и литература, школа № 60); Станислава Хлопаева (русский язык и литература, гимназия № 4 «Ступени») и Инесса Кудаева (английский язык, гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского).

Сначала учителя выполнили 2 задания в рамках заочного этапа: представили «Медиавизитку» и «Просветительское мероприятие». 4 марта они продемонстрировали свои навыки сразу в 2 испытаниях - «Урок» и «Воспитательное событие». 5-го числа прошли мастер-классы.

Глава города Олег Денисов отметил, что все финалистки показали профессиональное мастерство, креативные методики и наработки, которые успешно применяют в своей повседневной практике. Он поблагодарил участниц «за любовь к детям, вдохновляющий труд, стремление к совершенству».

Аннета Голованова представит Пензу на региональном конкурсе педагогических работников.

Его также организуют в 2 этапа. Первый (заочный) тур будет проводиться до 30 марта и включит 3 испытания: «Медиавизитку», «Просветительское мероприятие» и «Мастер-класс учителя». Второй этап пройдет с 31 марта по 7 апреля, уточнили в областном правительстве.

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Источник — фото из TG-канала Олега Денисова
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