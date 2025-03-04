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Общество

Вечерняя проверка: жалоба на автобусы № 70 подтвердилась

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Информация о ненадлежащей работе автобусов № 70 в вечернее время подтвердилась официально. Об этом сообщило ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В понедельник, 3 марта, во время инспекции маршрута министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александром Гришаевым один из пассажиров пожаловался на несоблюдение графика.

В тот же вечер было решено организовать проверку.

«В период с 19:00 до 21:00 на остановке «Ул. Гагарина» (в прямом и обратном направлениях) проведен мониторинг, выявлены нарушения интервалов движения», - констатировали в ГКУ.

За ненадлежащее исполнение требований государственного контракта перевозчику выписали штраф.

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