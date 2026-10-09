Каждый четвертый пензенец стареет с высокой скоростью

Общество

Каждый четвертый пензенец стареет с высокой скоростью
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У каждого четвертого обследованного жителя Пензенской области биологический возраст превышает паспортный. Об этом говорится в докладе врио первого замминистра здравоохранения региона Марины Воробьевой, подготовленном к XVIII Уральскому конгрессу по здоровому образу жизни и медицине здорового долголетия.

Если паспортный возраст - это количество прожитых лет, то биологический отражает реальное функциональное состояние организма и скорость его старения. Он может как опережать паспортный, так и отставать от него.

На скорость старения организма влияют генетика, наличие/отсутствие хронических заболеваний, экология и образ жизни. Последний фактор поддается коррекции.

Ранее специалисты пензенского центра общественного здоровья и медпрофилактики подсказали быстрый способ определить свой биологический возраст. Тест показывает, насколько эффективно работают нервная система и опорно-двигательный аппарат.

Нужно снять обувь, встать прямо на ровный пол, поднять одну ногу так, чтобы пятка касалась внутренней части колена опорной ноги, сложить руки на груди, запустить секундомер и закрыть глаза, стараясь держать равновесие.

Результаты теста следует интерпретировать так:

- менее 5 секунд сохранения равновесия - биологический возраст превышает 60 лет;

- от 6 до 10 секунд - 59-64 года;

- от 11 до 15 секунд - 40-59 лет;

- 16 секунд и более - 30-39 лет и меньше.

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