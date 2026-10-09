На Земле за двое суток случатся две магнитные бури

Магнитная буря на Земле, которая прогнозировалась на утро пятницы, 9 октября, случится после 18:00, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

К этому времени к планете прибудет плазменное облако, выброшенное Солнцем во время вспышки 6-го числа. Буря будет иметь уровень G2 по 5-балльной шкале (средний).

Всего же к Земле сейчас летят сразу три облака плазмы.

«Два других облака, покинувших Солнце с интервалом в сутки 7 и 8 октября, по прогнозам должны слиться по пути к Земле в одну структуру и совместно ударить по планете в воскресенье в середине дня. Предварительно на это время прогнозируется вторая буря такого же уровня G2, что и первая», - пояснили в лаборатории.

За сентябрь на Земле произошла только 1 буря слабого уровня - 8-го числа. В октябре буря была 4-5-го.