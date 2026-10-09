Озвучена предварительная дата закрытия дачного сезона в Пензе

Дачный сезон в Пензе планируют завершить с 19 октября. Соответствующее постановление главы города Олега Денисова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Автобусы начали возить огородников с 18 апреля по 19 направлениям.

В апреле, мае и сентябре дачные маршруты работали 3 раза в неделю (по средам, субботам и воскресеньям). С 1 июня и до конца августа - 4 раза (добавилась пятница). С 1 октября и до закрытия сезона добраться до дач на общественном транспорте можно 2 раза в неделю (по субботам и воскресеньям).

В этом году для пензенцев сохранили льготную стоимость проезда по транспортной карте. Стоимость билета в черте I пояса (протяженностью от 10 до 15 км) составляет 30 рублей, II (15-20 км) - 35, III (20-25 км) - 40, IV (25-45 км) - 45 рублей. Во столько же обходится провоз багажа.

При оплате проезда наличными нужно отдать больше: в пределах I пояса - 63 рубля, II - 95, III - 115, IV - 161 рубль.

В прошлом году дачный сезон в Пензе стартовал 19 апреля и завершился 20 октября. За 6 месяцев услугой воспользовались 6 274 человека, горожане совершили 261 674 поездки.