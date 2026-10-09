В выходные температура воздуха в регионе будет выше нормы

Общество

В выходные температура воздуха в регионе будет выше нормы
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В предстоящие выходные Пензенская область окажется под влиянием атмосферного фронта. Об этом сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 9 октября.

В связи с этим в субботу в большинстве районов пройдут небольшие дожди, пояснила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

Также усилятся порывы юго-западного ветра.

«В последующие дни установится солнечная и теплая погода, которая связана с выходом антициклона», - добавила Ания Антонова.

Что касается температурного режима, то он продолжит повышаться и окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса.

Если в субботу и воскресенье днем столбики уличных термометров поднимутся максимум до +17, то в понедельник - до +22. По ночам будет не менее +2 градусов.

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