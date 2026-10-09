В регионе определяют квоты приема особенных детей в лагеря в 2027-м

В Пензенской области определяют квоты по приему детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в места отдыха и оздоровления в 2027 году. Соответствующее постановление регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Для государственных и муниципальных организаций, действующих по сезонам либо круглый год, а также для лагерей, работающих в каникулы, квота составит 5% фактической заполняемости.

Для муниципальных лагерей труда и отдыха она установлена в пределах 1%.

Уточняется, что показатель фактической заполняемости определяется за предшествующий календарный год в соответствии с реестром организаций детского отдыха и оздоровления.

Постановление вступит в силу 1 января и будет действовать до 31 декабря 2027-го.