Маткапитал хотят разрешить тратить на лечение детей

03.03.2025 | 13:14

Россиянам хотят разрешить тратить материнский капитал на лечение детей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Планируется, что средства можно будет направить на платные медуслуги при оказании неотложной помощи. Это касается ситуаций, когда проблема требует немедленного вмешательства, но для жизни угрозы нет.

Пока закон позволяет тратить сертификат на улучшение жилищных условий, образование ребенка, накопительную часть пенсии матери, покупку спецтоваров для детей-инвалидов, а также на ежемесячные выплаты, если у семьи низкий доход.

«С течением времени и изменением экономической ситуации потребности родителей меняются. Но неизменным приоритетом для родителей всегда остается здоровье их ребенка (детей)», - подчеркнули авторы законопроекта в пояснительной записке.

Ранее программу материнского капитала продлили до 31 декабря 2030 года. Сейчас размер сертификата на первого ребенка составляет более 690 000 рублей. Если семья уже получала выплату, то при рождении второго ей положено еще около 222 000.