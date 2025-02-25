Грипп с осложнениями: 95 жителей региона попали в КИМ

25.02.2025 | 19:12

В Пензенском областном центре спецвидов медпомощи (КИМ) на стационарном лечении находятся 95 пациентов с гриппом в осложненной или тяжелой форме. Об этом в учреждении рассказали во вторник, 25 февраля.

«Наиболее частым и опасным осложнением гриппа является пневмония, исход которой зависит от своевременного лечения. Не занимайтесь самолечением, обращайтесь за медицинской помощью, только врач назначит правильное лечение, оценит тяжесть состояния и показания к госпитализации», - обратились к населению медики.

Они призвали соблюдать меры профилактики: избегать контактов с заболевшими, без необходимости не посещать места массового скопления людей, реже пользоваться общественным транспортом, носить одноразовую маску, регулярно и тщательно мыть или дезинфицировать руки.

Ранее сообщалось, что за период с 17 по 23 февраля грипп выявили у 788 жителей Пензенской области (неделей ранее было 507), в том числе у 231 ребенка в возрасте до 14 лет (было 130).

Заболеваемость регистрировалась в большинстве районов региона, кроме Иссинского, Пензенского, Тамалинского, Бековского, Пачелмского и Башмаковского. В областном центре оказалось 425 пациентов с гриппом, среди зараженных - 81 ребенок.