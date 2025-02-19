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Общество

В Пензенской области за 7 дней более 500 человек заболели гриппом

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В Пензенской области с 10 по 16 февраля зарегистрировано 507 случаев гриппа (неделей раньше - 248). 130 пациентов - дети (ранее - 122).

Данные по эпидситуации в среду, 19 февраля, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. По информации ведомства, диагноз «грипп» не ставился пациентам лишь в 7 районах области: Неверкинском, Камешкирском, Тамалинском, Бековском, Пачелмском, Каменском и Башмаковском.

280 заболевших гриппом, в том числе 60 детей, проживают в Пензе (ранее показатели соответственно составляли 122 и 13).

В течение указанного периода в регионе зафиксировано 2 848 случаев ОРВИ и гриппа - на 28,8% больше, чем по состоянию на 9 февраля (2 211). 27,7% заболевших - дети (было 28,5%).

В Пензе за семь дней заболеваемость РВИ составила 1 161 случай, тогда как на предыдущей неделе 813.

Кроме того, медики зарегистрировали 96 случаев COVID-19 (предыдущий показатель - 98).

Ранее врач-терапевт предупредила о том, что некоторые народные методы лечения ОРВИ могут оказаться вредными для здоровья. Наиболее эффективными она назвала постельный режим, обильное питье из ягодных морсов и отдых.

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Источник — фото pixabay.com
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