Опубликован график отключений света в Пензе 14 января

В среду, 14 января, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, Терновке, Веселовке, Райках, на Бугровке и в микрорайоне Автодром Вираж.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- Донецкий тупик, 1, 3, 4, 6;

- ул. Ивановская, 21-39 (нечетные), 40-53, 55-66, 68-80 (четные);

- Ивановский тупик, 2, 6, 7а, 7Б, стр. 9, 10, 11, 13, 14;

- ул. Колышлейская, 37-51, 53;

- 3-й пр-д Терновского, 2-10, 12;

- ул. Кубанская, 1-4, 8, 10, 16-21, 22-36 (четные);

- ул. 2-я Кубанская, 3, 4, 4а, 6-9, 11, 12, 15/5, 17, 19, 23, 31;

- 1-й Кубанский пр-д, 3, 4, 6/13;

- ул. Липовская, 2-6, 6а, 8, 11-19 (нечетные), 23, 27, 36, 37, 39, 41;

- 1-й Липовский пр-д, 1, 2, 4, 6-10, 12, 15, 18;

- 2-й Липовский пр-д, 9, 9а;

- ул. Окружная, 53-79 (нечетные), 85, 101, 105;

- ул. Ставропольская, 19, 21;

- ул. Чебышева, 1-5, 7, 9, 10, 12-16, 18, 20-30, 33, 35, 37-50, 52-57, 59-67.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Гражданская, 21-31, 33-43 (нечетные), 44, 46, 48;

- ул. Захарова, 14, 16а, 16Б, 18г, 22, 26;

- ул. Ключевая, 1-16, 20-29, 31;

- ул. Зои Космодемьянской, 12, 14, 24, 30;

- Мироносицкая пл., 2а;

- ул. Пушкина, 66, 70-78 (четные), 82.

С 9:00 до 16:00 ресурс не будут подавать на Московскую, 133.

С 13:00 до 15:00 электроснабжение приостановят по адресам:

- ул. Средняя, 59, 69;

- ул. Средняя/2-й Средний пр-д, 69/25;

- ул. 8 Марта; пр-д 8 Марта; ул. Красноармейская; ул. Краснознаменная; 1-й Краснознаменный пр-д; ул. Огарева; 1-й пр-д Огарева; ул. Островского; ул. Правды; ул. Производственная; 2-й Средний пр-д (без уточнения по номерам домов);

- ул. Большая Арбековская, 54-66 (четные), 101, 101а, 101Б, 105, 107;

- ул. Большая Поляна, 4, 6, 8, 9-12, 15, 15а, 16, 18-25, 29-31;

- ул. Виражная, 30Б, 30в, 32а, 34а, 34Б, 34в, 36, 44, 46, 47, 48, 50;

- ул. Переходная, 6, 17, 17а, 19-32, 34;

- ул. Хорошая, 48-53, 55-60/1, 62, 63, 65-67, 70-76, 78, 80, 90/1, 92, 92а;

- ул. Ясная, 10, 12, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 55.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.