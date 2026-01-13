Для будущих родителей хотят ввести генетическое тестирование

В России обсуждают идею введения генетического теста для будущих родителей. Исследование будет бесплатным, сообщил в мессенджере Max Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Генетическое тестирование поможет еще на этапе планирования беременности оценить риски возможного наличия у будущего ребенка наследственного заболевания, пояснил Володин.

Как следует из утвержденного плана мероприятий в рамках «Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности в России до 2036 года» (документ опубликован на сайте нормативных правовых актов), до конца 2026-го Минздрав РФ представит правительству свои предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга. В нее должны включить генетическое тестирование будущих родителей.

Кроме того, обследованием на врожденные и наследственные заболевания планируют охватывать не менее 95% детей ежегодно.

Сейчас в России проводят неонатальный скрининг детей, который помогает выявить до 36 передающихся по наследству заболеваний, в их числе фенилкетонурия, муковисцидоз, гипотиреоз. Процедура бесплатна.

