Среди жителей Пензенской области продолжает распространяться грипп

25.02.2025 | 14:49

В Пензенской области среди населения продолжает распространяться грипп. За период с 17 по 23 февраля его выявили у 788 человек (неделей ранее было 507), в том числе у 231 ребенка в возрасте до 14 лет (было 130).

Заболеваемость регистрировалась в большинстве районов региона, кроме Иссинского, Пензенского, Тамалинского, Бековского, Пачелмского и Башмаковского. В областном центре оказалось 425 пациентов с гриппом, среди зараженных - 81 ребенок.

В целом за 7 дней выявлено 3 518 случаев ОРВИ (включая грипп), что на 23,5% больше по сравнению с предыдущей неделей (2 848). Из них конкретно в Пензе - 1 461 (+25,8%), уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

У 87 жителей области диагностировали коронавирус (за прошлый отчетный период - 96).

«Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон SARS-CoV-2. Основная доля заболевших регистрируется по контакту в семье и близком окружении - 78,2%, явный контакт не установлен - 21,8%», - пояснили в управлении.