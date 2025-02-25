26 февраля в Пензенской области будет -24 градуса

25.02.2025 | 22:00

26 февраля в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -19...-24 градуса, прогнозируется туман с видимостью до 500 метров, который сохранится до утра. Ветер будет неустойчивым.

Днем воздух прогреется до -3...-8 градусов, подует северо-западный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что в последние дни зимы регион останется под влиянием поля повышенного атмосферного давления, поэтому температурный режим продолжит повышаться.

В старину верили: если 26 февраля солнечные лучи яркие и хорошо видны, впереди - ясные, но морозные дни; если погода сухая и морозная, лето будет жарким.