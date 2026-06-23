В России хотят ввести новый вид трудовых отношений

Во вторник, 23 июня, Госдума РФ рассмотрит в первом чтении законопроект, в котором предлагается законодательно закрепить стажировку для студентов и выпускников как новый вид трудовых отношений.

Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предложили включить в Трудовой кодекс понятия «стажер» и «стажировка в сфере труда». Согласно пояснительной записке, нововведение поможет как выпускникам (получат практические навыки и адаптируются к трудовой деятельности), так и работодателям (не будут терять кадры из-за отсутствия у них опыта).

«С работником (стажером) заключается срочный трудовой договор, при этом стажировка в сфере труда предполагает работу под руководством наставника, который поможет освоить рабочие процессы. Порядок осуществления наставничества, прохождения стажировки в сфере труда, оценки ее результатов и допустимый объем самостоятельной работы стажера будут определяться локальным нормативным актом работодателя», - указывается в пояснительной записке.

Срок стажировки не должен превышать 6 месяцев.

Нововведение не распространится на отношения, связанные с прохождением стажировки во время освоения образовательной программы или допуском к профессиональной деятельности.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2027 года.