В Пензе в Детском парке высадили 15 молодых деревьев

В Пензе в Детском парке (Кронштадтская, 1а) появились молодые деревья взамен тех, что пришлось ликвидировать из-за заражения ясеневой златкой.

На территории высадили 15 растений: 7 рябин и 8 берез, отчитались в администрации парка Белинского.

Ранее сообщалось, что в Детском парке ликвидировали часть сухих деревьев.

В прошлом году пострадавшие от вредителя растения пытались спасти, опилив. Однако проверка, которую специалисты провели в августе, показала: этих мер оказалось недостаточно.

Ясеневая златка - опасное насекомое, способное вызывать гибель молодых и ослабленных деревьев. В 2025-м в городе выявили сразу несколько очагов заражения вредителем (на Олимпийской аллее, в парках и скверах) и ввели карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий уничтожение веток и стволов путем сжигания.