Перевозчику поручили пустить больше машин на маршрут № 33

21.02.2025 | 17:59

В Пензе вновь устроили проверку общественного транспорта, на работу которого часто жалуются пассажиры. В этот раз следили за маршрутами № 33 и 63.

В пятницу, 21 февраля, члены общественного совета при региональном минстрое вместе со специалистами ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» вышли на остановку «45-й меридиан» на улице Пушкина.

«В ходе мониторинга были выявлены факты несоблюдения установленного интервала движения данных маршрутов», - сообщили в минстрое.

Чтобы решить проблему, перевозчикам поручили пустить на линии больше машин.

Ранее стало известно, что в Пензе планируют улучшить транспортное обслуживание Западной Поляны и Окружной. Для этого маршрут № 33 намерены перевести на регулируемый тариф.