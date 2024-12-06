В Пензе рассказали, что будет с маршрутом № 33 в 2025 году

06.12.2024 | 14:25

В Пензе планируют улучшить транспортное обслуживание Западной Поляны и Окружной. Для этого маршрут № 33 намерены перевести на регулируемый тариф.

Пензенцы просят связать указанные районы дополнительными рейсами. «Почему бы не продолжить маршрут на Западную Поляну с остановки «Российская» автобуса № 70, который ездит часто? Считаю, что он хорошо улучшит транспортное сообщение между районами, плюс Западная Поляна разрастается», - написал на странице губернатора во «ВКонтакте» горожанин Павел О.

На обращение отреагировал представитель регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Он сообщил, что в схему движения маршрута № 70 не предполагается вносить изменения.

«В целях улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайонов Окружная и Западная Поляна планируется в 2025 году перевод маршрута № 33 на регулируемый тариф и заключение государственного контракта с перевозчиком», - уведомил представитель минстроя.

Пензенцы давно заметили, что маршрутки № 33 стали реже ходить. Горожанам отвечали, что задействован весь имеющийся состав (6 машин).