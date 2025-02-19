К ледовому дворцу «Хрустальный» съедутся пожарные машины

19.02.2025 | 18:47

В Пензе в четверг, 20 февраля, в здании ледового дворца «Хрустальный» на улице 65-летия Победы, 20, проведут пожарно-тактические учения.

К ним привлекут силы и средства экстренных служб.

О мероприятии сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области. Во время учений отработают методы спасения людей и тушения пожара, а также взаимодействие служб жизнеобеспечения.

Тренировку начнут в 10:00. Спасатели обратились к пензенцам с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

В Пензе сотрудники МЧС часто проводят пожарные учения на объектах с массовым пребыванием людей. Так, 1 ноября прошлого года локацией стал ККЗ «Пенза» на улице Бакунина.