В Пензе участок ул. Герцена останется перекрытым еще на неделю

17.02.2025 | 12:43

Участок улицы Герцена в районе ее пересечения с Жемчужной остается перекрытым. О продлении ограничения в понедельник, 17 февраля, сообщила пресс-служба городской администрации.

Причина - проведение ресурсоснабжающей организацией ремонтно-восстановительных работ на теплотрассе.

«Предполагается, что ограничение будет действовать до 00:00 23 февраля», - уточнили в мэрии.

Пензенских автомобилистов призвали учитывать эту информацию при выстраивании маршрута поездки.

О перекрытии дороги стало известно 6 февраля. Изначально планировалось, что участок будет недоступен до 00:00 11 февраля.