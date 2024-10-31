1 ноября пожарные машины съедутся к зданию ККЗ «Пенза»

31.10.2024 | 18:15

В областном центре в пятницу, 1 ноября, в здании ККЗ «Пенза» на улице Бакунина проведут пожарно-тактические учения. К ним привлекут силы и средства экстренных служб.

О мероприятии сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области. Во время учений отработают методы спасения людей и тушения пожара, а также взаимодействие служб жизнеобеспечения.

Тренировку начнут в 10:00.

«Просим граждан соблюдать спокойствие и не поддаваться панике!» - обратились к пензенцам в МЧС.

В Пензе часто проводятся пожарные учения на объектах с массовым пребыванием людей. Так, 27 сентября локацией стал СЗК «Дизель-Арена».