1 ноября пожарные машины съедутся к зданию ККЗ «Пенза»

В областном центре в пятницу, 1 ноября, в здании ККЗ «Пенза» на улице Бакунина проведут пожарно-тактические учения. К ним привлекут силы и средства экстренных служб.
О мероприятии сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области. Во время учений отработают методы спасения людей и тушения пожара, а также взаимодействие служб жизнеобеспечения.
Тренировку начнут в 10:00.
«Просим граждан соблюдать спокойствие и не поддаваться панике!» - обратились к пензенцам в МЧС.
В Пензе часто проводятся пожарные учения на объектах с массовым пребыванием людей. Так, 27 сентября локацией стал СЗК «Дизель-Арена».
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