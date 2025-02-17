В Заречном осудили двух молодых закладчиков

17.02.2025 | 20:45

В Заречном двух местных жителей, 18 и 22 лет, осудили за продажу наркотиков и кражи.

Следствие выяснило, что молодые люди через приложение получали от неизвестного координаты закладок, забирали их и расфасовывали по сверткам, а затем раскладывали по тайникам в Пензе и в Заречном.

В апреле 2024-го младший из обвиняемых оставил наркотики в поселке Лесном и возле ограждения закрытого города, отправил отчет куратору и получил денежный перевод на карту. Кроме того, он несколько раз обокрал сетевые магазины - добычей стал алкоголь.

Второй зареченец в октябре того же года продал своему знакомому около 0,21 грамма мефедрона.

Обвиняемые во всем сознались. Суд приговорил 22-летнего к 9 годам, а 18-летнего - к 8 годам и 7 месяцам лишения свободы.

«Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.