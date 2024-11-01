В Пензенской области продлили проект по повышению рождаемости

01.11.2024 | 07:47

Пилотный проект по стимулированию рождаемости в трех областях - Пензенской, Новгородской и Тамбовской - продлен. Соответствующее постановление Правительства РФ, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовых актов.

Мера действовала до 31 декабря 2024 г. Теперь обозначен новый срок - 31 декабря 2025-го.

В 2023 году вице-премьер Татьяна Голикова предложила правительству при поддержке региональных властей разработать дополнительные меры для улучшения демографической ситуации. Она назвала Пензенскую область в числе регионов с «крайне низким уровнем рождаемости».

Проект был запущен в сентябре 2023-го. В Пензенской области он реализуется в двух районах - Сердобском и Земетчинском. В них создают систему медицинской помощи для желающих забеременеть и внедряют дополнительные меры поддержки семей. Кроме того, в этих муниципальных образованиях ремонтируют дороги.

В июне 2024-го Пензенская область вошла в число российских регионов с большим приростом рождаемости - за год он составил 2%.