В регионе отразили «атаку» на объект топливно-энергетического комплекса

11.02.2025 | 11:00

В Пензенской области провели групповую тактико-специальную тренировку на объекте топливно-энергетического комплекса. Отрабатывали пресечение условного террористического акта, сообщили в региональном УФСБ России.

Был привлечен личный состав, который входит в расчет группировки сил и средств, создаваемой для проведения контртеррористической операции.

Отработали выдвижение сил и средств, выделенных для пресечения теракта, в район выполнения задач; его оцепление, пресечение попыток несанкционированного проникновения на объект, перечислили в управлении.

Еще одной задачей было закрепить на практике алгоритм действий в случае теракта и сотрудничество с территориальными органами МВД России, МЧС России и ФСБ России.

13 ноября на окраине Пензы, в лесном массиве поселка Монтажного, обнаружили место падения 3 беспилотных летательных аппаратов.