В Пензенской области врачи посетили на дому 720 ветеранов

10.02.2025 | 13:40

В Пензенской области за январь 2025 года на дому осмотрели 720 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов ветеранов и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

К ним выезжали мобильные бригады специалистов, благодаря которым можно было получить консультацию врачей, сдать анализы, пройти ЭКГ.

«По результатам осмотра 52 пациентам потребовалось дополнительное наблюдение, из них 42 была оказана специализированная медицинская помощь в условиях стационара», - сообщили в региональном минздраве.

Диспансеризация ветеранов проводится ежегодно, организуется как выезд узких специалистов на дом, так и подвоз пациентов в медучреждения.

«Мы планируем завершить эту работу в мае 2025 года и осмотреть всех ветеранов и приравненных к ним лиц. Если вдруг кому-то из них нужна будет корректировка лечения, дополнительное обеспечение какими-то медицинскими изделиями, лекарствами - берем на контроль и обеспечиваем в кратчайшие сроки», - отметила заместитель министра здравоохранения Наталья Тюгаева.

Она напомнила, что все ветераны состоят на диспансерном учете в поликлиниках по месту жительства, обеспечиваются бесплатными медикаментами, маломобильных ежемесячно посещают участковые терапевты.

В апреле 2024 года в региональном правительстве уточнили, что на тот момент в области проживали 3 272 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 179 участников войны и приравненных к ним категорий граждан.