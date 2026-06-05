Судебные приставы проведут единый день приема

Общество

Судебные приставы проведут единый день приема
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В УФССП России по Пензенской области в среду, 10 июня, пройдет единый день приема граждан и представителей организаций.

Встречи будут проходить с 12:00 до 20:00 в структурных подразделениях ведомства.

«Для записи на личный прием к руководству управления следует обращаться по телефону (8412) 90-65-79», - сообщили в региональном УФССП России.

На прием в районных и городских отделениях службы судебных приставов нужно записаться по номерам этих структурных подразделений.

Ранее в ведомстве рассказали, что главный судебный пристав региона Николай Илькин еженедельно проводит личные приемы граждан по вопросам взыскания алиментных платежей. Встречи проходят на улице Пушкина, 17а, в Пензе, телефоны для записи: 90-65-79, 90-65-99.

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