По-февральски морозно: синоптики сделали прогноз на неделю

На начавшейся рабочей неделе погода в Пензенской области существенно не изменится. Это констатировали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В Сурском крае по-прежнему будет господствовать антициклон. В регион продолжит поставляться сухой и холодный воздух. Поэтому на улице все так же без существенных осадков, по-февральски морозно», - предупредила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
По ее словам, температурный режим останется в пределах климатической нормы, в ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман, ветер будет слабым.
В течение недели днем ожидается около -3...-8 градусов, ночью до -15.
Ранее сообщалось, что в феврале в Россию вернется зима. Месяц окажется холоднее января, но в целом климатическая норма будет превышена на 3,5-4 градуса. Обильных снегопадов не предвидится: дефицит осадков в феврале может составить от 30% до 60%.
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