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Общество

Синоптики рассказали, вернется ли зима в феврале

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Погода в январе в России не была зимней. Согласно выводам синоптиков, температура на 6,2 градуса превысила многолетнюю климатическую норму. В феврале зима все же вернется.

Последний месяц сезона, сообщают специалисты центра погоды «Фобос», будет холоднее января, но в целом ожидается превышение климатической нормы на 3,5-4 градуса.

В Пензенской области холодать начнет уже к концу предстоящей недели. Средняя дневная температура составит -5 градусов, ночная -13. Морозы ослабнут после 20-го числа, к концу месяца синоптики ожидают оттепель.

По прогнозам «Фобоса», февраль станет малоснежным месяцем. Дефицит осадков может составить от 30% до 60% от месячного лимита.

Это означает, что паводок может начаться раньше, а его объем будет меньше. Водоемы получат недостаточно воды, уровень грунтовых вод, вероятно, не восстановится до конца. Все это создаст проблемы для сельского хозяйства и водоснабжения летом.

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