Благоустройство зоны у Дома культуры в Бессоновке продолжится

10.02.2025 | 18:33

В 2025 году в Бессоновке продолжится благоустройство территории возле районного Дома культуры, расположенного в центре села.

Работы по созданию зоны отдыха поделены на 4 этапа и стартовали еще в 2022-м. На весь процесс выделено 5,2 млн рублей из бюджетов разных уровней. Впереди - последний этап, уточнили в региональном правительстве.

Не всегда дело шло гладко. Так, в 2023-м процесс замер на какое-то время из-за отсутствия стройматериалов, сроки их поставки затянулись.

Местные жители сразу же отреагировали на промедление. Их особенно расстроило то, что центр села имел неприглядный вид во время празднования 9 Мая.

«Все разворочано, и две недели не видно, что там кто-либо работает. 9 Мая, а у нас центр села в таком состоянии. Не стыдно?» - упрекнула одна из сельчанок местные власти.

Как только материалы поступили, работы (по условиям муниципального контракта они должны были вестись с 1 апреля по 15 июня) продолжились.