Жителей Пензенской области ждут выходные без осадков

07.02.2025 | 14:22

В ближайшие 3 дня в Пензенской области погода существенно не изменится, регион остается под влиянием антициклона. Прогноз на 8, 9 и 10 февраля подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам начальника отдела прогнозирования Светланы Иванковой, по-прежнему преимущественно будет без осадков, ветер северо-восточный, слабый.

«Температурный режим будет соответствовать климатической норме», - добавила она.

Днем на улице будет от -3 до -8 градусов, ночью - значительно холоднее: -8...-13, местами до -18.

Ранее сообщалось, что в феврале в Россию вернется зима. Месяц будет холоднее января, но в целом ожидается превышение климатической нормы на 3,5-4 градуса. Обильных снегопадов не прогнозируется: дефицит осадков в феврале может составить от 30% до 60%.