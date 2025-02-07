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Общество

Синоптики подготовили прогноз погоды на 8 февраля

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8 февраля в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогноз погоды опубликовало Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут -8...-13 градусов (местами до -18), днем температура воздуха составит -3...-8.

На протяжении суток в регионе будет дуть слабый северо-восточный ветер, его порывы временами могут достигать 10 метров в секунду.

Ранее метеорологи уточнили, что на погоду в Пензенской области в выходные повлияет антициклон, температурный режим будет соответствовать климатической норме.

В старину верили: если 8 февраля день безветренный и ясный, весна будет теплой и наступит рано; большие морозы - к жаркому лету.

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