Запланированное отключение ресурсов в части Пензы перенесли

06.02.2025 | 18:21

Ранее анонсированное отключение горячей воды и отопления на нескольких улицах Пензы не состоится.

«Ремонтные работы, запланированные на 7 февраля на тепломагистрали на улице Герцена, переносятся на более поздний срок. Точная дата будет сообщена дополнительно», - сообщили ресурсники.

Отопление и ГВС хотели отключить с 7:00 до 21:00.

Без тепла должны были остаться:

- ул. Герцена, 17/8, 37, 44, 44а, 44Б, 46;

- ул. Дзержинского, 29, 31, 33/19, 35;

- ул. Толстого, 2, 4, 6, 7 (детский сад № 56), 10;

- ул. Луначарского, 39, 41 (областное УМВД РФ), 43, 45, 47 (детский сад № 56), 49, 51;

- ул. Пролетарская, 20, 22, 24, 26, 26а (школа № 47), 52.

Горячую воду планировали перекрыть по адресам:

- ул. Луначарского, 39, 43, 45, 47, 49, 51;

- ул. Герцена, 17/8, 44, 46;

- ул. Дзержинского, 29, 31, 33/19, 35;

- ул. Пролетарская, 20, 22, 24, 26, 26а (школа № 47), 52.

- ул. Толстого, 2, 4, 6, 7, 10.

Ранее сообщалось, что с 6 февраля для проведения ремонтно-восстановительных работ на теплосетях перекрыли движение на улице Герцена - в районе пересечения с Жемчужной. Участок станет доступен в 00:00 11 февраля.