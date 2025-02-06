Пензенские пенсионеры отправили партию «Леших» в зону СВО

06.02.2025 | 21:29

В Пензе пенсионеры из волонтерского отряда «Серебряные нити» передали для участников СВО очередную партию защитных костюмов.

Отряд действует на базе комплексного центра социальной помощи семье и детям Ленинского района.

Пенсионеры, используя навыки в рукоделии и шитье, создают костюмы «Леший» для снайперов. На создание одного у коллектива уходит в среднем 10 дней.

«Процесс требует внимания к мелочам - каждый элемент должен быть адаптирован к условиям местности, погоде и нуждам снайперов. Горожанки используют ткани защитных цветов, добавляют элементы, имитирующие листья, ветки и траву», - сообщили в администрации Пензы со ссылкой на соцуправление.

В 2024 году волонтеры передали участникам СВО 69 маскировочных костюмов и 27 нашлемников.