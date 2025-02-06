Сетевое издание|18+|Четверг|6 фев 2025|21:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенские пенсионеры отправили партию «Леших» в зону СВО

Печать
Telegram

В Пензе пенсионеры из волонтерского отряда «Серебряные нити» передали для участников СВО очередную партию защитных костюмов.

Пензенские пенсионеры отправили партию «Леших» в зону СВО

Отряд действует на базе комплексного центра социальной помощи семье и детям Ленинского района.

Пенсионеры, используя навыки в рукоделии и шитье, создают костюмы «Леший» для снайперов. На создание одного у коллектива уходит в среднем 10 дней.

Пензенские пенсионеры отправили партию «Леших» в зону СВО

«Процесс требует внимания к мелочам - каждый элемент должен быть адаптирован к условиям местности, погоде и нуждам снайперов. Горожанки используют ткани защитных цветов, добавляют элементы, имитирующие листья, ветки и траву», - сообщили в администрации Пензы со ссылкой на соцуправление.

Пензенские пенсионеры отправили партию «Леших» в зону СВО

В 2024 году волонтеры передали участникам СВО 69 маскировочных костюмов и 27 нашлемников.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте