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Общество

Появилось расписание летних авиарейсов из Пензы

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Пензенский аэропорт обнародовал летнее расписание авиарейсов. Жителям области доступны 5 направлений: в столицу, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды.

В Москву можно будет летать ежедневно. С 30 марта по 25 октября вылет в Шереметьево в 11:45 и 22:15, обратный рейс - в 9:25 и 19:45. Из Пензы в Домодедово самолет отправится в 21:50, обратно - в 19:40.

Полеты в Санкт-Петербург также будут ежедневными. С 2 июня по 28 августа по понедельникам, вторникам и четвергам рейсы из Пензы назначены в 13:00, обратные - в 9:40. С 7 мая по 24 сентября по средам вылет в Пулково - в 18:25, в Пензу - в 9:05. С 2 мая по 26 сентября по пятницам самолет в город на Неве отправится в 15:20, обратный рейс - в 12:10. С 30 марта по 25 октября по субботам и воскресеньям время вылета в Пулково - 15:20, в Пензу - 12:10.

Авиарейсы в Минеральные Воды с 1 апреля по 24 октября во вторник и пятницу в 20:30, обратные - в 17:05. В Сочи с 2 апреля по 24 октября пензенцы смогут попасть по средам, пятницам и воскресеньям, вылет в 6:20. Отправление обратно - в 1:15.

Рейс в Екатеринбург с 2 апреля по 22 октября будет по средам, отправление в 12:25. Обратный самолет - в 17:10 (по местному времени).

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