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Общество

Врачи предупредили об опасностях «вишневой» зимы

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Необыкновенно теплую зиму называют вишневой. Такое наименование зародилось потому, что синоптики используют буро-бордовые тона для обозначения на картах температурных аномалий, где климатическая норма превышена на 5-6 градусов.

«Вишневая» зима негативно влияет на людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и способствует росту заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«Такие условия могут вызывать скачки артериального давления, учащение сердечного ритма и повышенную нагрузку на сердце. В группе особого риска - люди с ишемической болезнью, - рассказали врачи в беседе с изданием «Известия».

Аномально высокая температура увеличивает и риск проявления нестабильности атеросклеротических бляшек, что может спровоцировать инфаркт и инсульт.

По словам медиков, от «вишневой» зимы страдают и здоровые люди. У них могут появиться одышка, боли в груди, головокружение.

Температурные колебания, отсутствие солнца, высокая влажность воздуха создают благоприятные условия для распространения вирусов. В России уже отмечается рост случаев респираторных вирусных инфекций. В Пензенской области за неделю с 20 по 26 января выявили 25 случаев гриппа А-21 и В-4, в том числе 13 - у детей до 14 лет.

«Постоянные изменения температуры снижают адаптационные способности организма, делая его еще более уязвимым для инфекций», - отметили врачи.

Помимо этого, погодные качели вызывают головные боли, апатию, проблемы со сном. «Вишневая» зима негативно действует на метеозависимых, а также на людей с психическими заболеваниями.

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