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Общество

В Пензенской области выявили еще 25 случаев гриппа

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В Пензенской области за неделю с 20 по 26 января выявили 25 случаев гриппа А-21 и В-4, в том числе 13 - у детей до 14 лет. Об этом во вторник, 28-го числа, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость регистрировалась в Пензе (5, в том числе 1 ребенок), Кузнецке, Пензенском, Кузнецком, Каменском и Белинском районах.

Для сравнения: за предыдущий отчетный период (с 13 по 19 января) зафиксировали 5 случаев гриппа: у 4 пациентов - типа А (H1N1), у 1 - В.

Также в регионе выявили 1 543 случая ОРВИ, что на 3,9% меньше, чем неделей ранее, когда было 1 606. «Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 22%», - уточнили в управлении.

Что касается коронавируса, то его обнаружили у 111 жителей региона (было 130).

Ранее сообщалось, что в Заречном (учет ведет ФМБА) за минувшую неделю лабораторно подтвердили 14 случаев гриппа.

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