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Общество

Многодетным семьям хотят предоставлять скидку на такси

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В России хотят сделать такси более доступным для многодетных семей. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин.

Он распорядился проработать вопрос установления льготного тарифа такси для этой категории граждан. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Ответственным за исполнения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов РФ. Доклад о проведенном анализе возможности установить льготный тариф должны предоставить до 15 марта этого года.

Ранее стало известно, что в России детям начали предоставлять скидку на авиабилеты. Соответствующий приказ Минтранса вступил в силу.

Скидку маленьким пассажирам предложат на внутренних рейсах. Кроме того, теперь авиакомпании должны будут размещать родителей рядом с детьми.

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