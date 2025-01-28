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Общество

Весна в Пензенской области с высокой вероятностью будет ранней

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В России в этом году ожидается ранняя весна. Март будет довольно теплым. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Январь стал месяцем с аномальными, апрельскими температурами. В некоторых регионах страны снежный покров уже сошел. Активно тают сугробы и в Пензенской области.

«На наших глазах происходит совершенно уникальное событие, когда воздушные массы перемещаются из тропиков и даже из субэкваториальных регионов, поэтому так тепло. Нынешний январь перевел зиму в новое качество», - заявил Вильфанд в беседе с изданием 360.ru.

Он добавил, что в феврале ожидается кратковременное похолодание. Так, в Пензенской области к концу первой декады месяца и в начале второй вероятны понижение температуры воздуха до -5...-12 градусов и осадки. Далее холода ослабеют.

«Весна может быть ранней, если не появятся резкие вторжения с севера, что случается редко. Повышенная вероятность, что уже март будет довольно теплым», - заключил Роман Вильфанд.

Ранее синоптики Приволжского УГМС сообщили, что на этой неделе регион столкнется с оттепелью. В дневное время показатели будут колебаться от -2 до +3 градусов. Ночи тоже не станут по-зимнему морозными: столбики термометров не опустятся ниже -5. Причина тому - господство теплого и влажного воздуха с Атлантики.

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