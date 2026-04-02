Олег Мельниченко напомнил о братстве народов России и Беларуси

Пензенская область будет укреплять сотрудничество со всеми белорусскими регионами, написал губернатор Олег Мельниченко в своем канале в MAX 2 апреля - в День единения народов России и Беларуси.

«Очень важно, что сближение с Пензенской областью лично поддерживает Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко», - отметил он.

За последние 4 года товарооборот региона с Беларусью вырос более чем на четверть. В 2025-м в Минске, Бресте и Могилеве впервые прошли Дни Пензенской области, и это придало новый импульс совместной работе по развитию импортозамещения и торговли.

По словам Олега Мельниченко, также крепнут связи в молодежной среде и набирает обороты культурный обмен. Так, в 2025 году белорусская команда впервые приняла участие в военно-патриотических сборах ПФО «Гвардеец», а бойцы пензенского «Тигра» - в спартакиаде «Академия мужества» в Пинске. Пензенский «Кукольный дом» поедет на Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в июле.

«В Пензе в 2026 году впервые запланировано провести Дни Брестской области. Наши регионы навсегда связал уроженец пензенской земли, героический защитник Брестской крепости Андрей Митрофанович Кижеватов. Наша задача - сохранить и передать новым поколениям историческую память о братстве народов России и Беларуси. В этом наши сила и будущее!» - подчеркнул Олег Мельниченко.