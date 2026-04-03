5 апреля в пензенских храмах отметят Вербное воскресенье

5 апреля в храмах Пензенской области пройдут праздничные богослужения по случаю Вербного воскресенья (Входа Господня в Иерусалим).

В Спасском кафедральном соборе литургию возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Она начнется в 8:30.

В конце богослужения владыка освятит вербы, уточнили в епархии.

Вход Господень в Иерусалим - одно из важнейших событий евангельской истории. Речь идет о праздновании ветхозаветной Пасхи (Песах) в 30 году в Иерусалиме, на которое с разных концов света стекались паломники. Прибыл и Христос со своими учениками.

Народ вышел встречать Спасителя, слава о котором уже распространилась в городе. Его приветствовали пальмовыми ветвями (в России их заменили вербами).

Люди надеялись, что Иисус положит конец римской оккупации и восстановит могущество иудейского государства, однако он въехал в город не на боевом коне, а на осле, продемонстрировав, что Царство Божие «не от мира сего».

