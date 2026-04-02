3 апреля жителям Пензенской области снова понадобится зонт

В пятницу, 3 апреля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут +4...+9 градусов. Прогнозируется небольшой дождь.

Днем воздух прогреется до +11...+16. В ночь на субботу похолодает до +1...+6 градусов, без осадков.

В народном календаре 3 апреля - Кирилл Катаник. На Руси подмечали: гром в этот день - признак наступающего тепла.