В России игроманов начнут лечить наравне с наркозависимыми

Россияне, имеющие патологическое влечение к азартным играм, смогут получать помощь у психиатров-наркологов в государственных медучреждениях.

Соответствующий приказ Минздрава РФ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Документ расширяет круг состояний, подпадающих под действие порядка оказания помощи по профилю «психиатрия-наркология». Помимо психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, туда включили патологическое влечение к азартным играм и подозрение на него, а также проблемы, связанные с образом жизни.

Ранее стало известно, что с сентября 2026 года граждане смогут вводить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах и казино.

Ограничения можно будет поставить, подав заявку в МФЦ или через портал госуслуг.