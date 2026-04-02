Прокурор области встретится с жителями Белинского района

В четверг, 9 апреля, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков приедет в Белинский район, чтобы провести личный прием жителей по вопросам защиты их прав.

Встретиться с руководителем надзорного органа можно будет с 12:00 до 13:00 в районной прокуратуре (г. Белинский, Комсомольская пл., 5).

Предварительная запись на прием осуществляется до 7 апреля с 9:00 до 17:00 (с перерывом с 13:00 до 13:45) по телефонам 8 (8412) 36-80-00 (областная прокуратура), 8 (841-53) 2-05-67, 2-05-44 (районная).

«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры реагирования», - сообщили в надзорном органе.

В прокуратуре потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.