В Заречном за год выросло число случаев туберкулеза

В Заречном за год в 2 раза выросло число выявленных случаев туберкулеза. Если в 2024-м зарегистрировали 5 новых пациентов с таким диагнозом, то в 2025-м - уже 11.

«Все случаи - легочная форма туберкулеза. К сожалению, за год от этого заболевания умер 1 человек», - сообщила изданию «Город Z» пресс-секретарь МСЧ № 59 Вероника Баева.

У 7 зареченцев туберкулез обнаружили во время плановой флюорографии, симптомов у них не было. 4 пациентам диагноз поставили после обращения к врачам с жалобами.

Все заболевшие - взрослые. Среди зареченских детей в последние 3 года туберкулез не регистрируется.

По словам Баевой, флюорографическое обследование охватило только 31,4% жителей закрытого города.

«Такой низкий показатель складывается из нескольких факторов: нежелания проходить обследование или абсолютной уверенности, что эта болезнь - пережиток прошлого. Из безобидных - многие жители проходят медосмотры в частных клиниках Пензы и данные не всегда попадают в общую статистику диспансера», - пояснила она.

Ранее сообщалось о ситуации с туберкулезом в Сердобском районе. За 2025 год заболевание выявили у 11 человек (у 13 - в 2024-м). У 5 пациентов инфекцию обнаружили при профосмотре. У 2 сердобчан диагностировали тяжелую форму (диссеминированный туберкулез в фазе распада).