Ева от МегаФона научилась распознавать роботов и дипфейки

Виртуальный помощник Ева от МегаФона теперь может выявить синтезированную речь и прямо во время разговора предупредить абонента, что он общается с роботом или слышит поддельный голос. По итогам собственного клиентского опроса функция вошла в топ-3 самых ожидаемых решений.

Многофакторная модель определяет признаки синтезированной речи, анализируя множество параметров звуковой волны. Причем Ева способна распознать как полезный «синтез» (например, уведомление о доставке товаров), так и мошеннический - чаще всего это подделанный голос настоящего человека, например члена семьи, руководителя или даже знаменитости. Мошенники используют его для обмана, создав при помощи нейросети.

О том, что собеседник может быть роботом, Ева будет сообщать прямо во время разговора. Если одновременно с синтезом определятся признаки мошенничества, звонок будет разъединен. Искусственный интеллект анализирует речь в режиме реального времени, и, если появляются опасные или подозрительные паттерны, Ева оповещает абонента о потенциальной угрозе и завершает разговор.

Важно отметить, что признаки синтезированной речи далеко не всегда сигнал о риске мошенничества: это может быть безобидный робот, информирующий о доставке или иных сервисах. Таких роботов Ева успешно отличает и разговор с ними прерывать не будет.

«Функция по защите от голоса, подделанного нейросетью, входила в топ-3 по итогам опроса о самых ожидаемых возможностях Евы, абоненты выражали высокое желание пользоваться такой услугой. Мы слышим своих клиентов, поэтому внедрение такого сервиса стало не только логичным решением в условиях увеличения случаев мошенничества и усложнения схем обмана, но и нашим ответом на запрос аудитории и продолжением нашей стратегии клиентоцентричности», - поделился коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Возможности виртуального помощника Евы теперь представлены тремя подписками: «Секретарь+» поможет записать телефонные разговоры пользователя и при необходимости ответит за него на звонок, «Моя безопасность+» заблокирует иностранные номера, защитит от мошенников и спама, а «Семейная безопасность+» позволит активировать защиту от мошенников не только для себя, но и для членов семьи.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560. Еrid: 2Vfnxy6sBQ6.